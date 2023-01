Nella casa di Matteo Messina Denaro tra Ray Ban, bottiglie di champagne e cataloghi d’arte – Il video

Questo è il video dei carabinieri che racconta la perquisizione all’ultima residenza di Matteo Messina Denaro prima della latitanza. La casa si trova in via Alberto Mario a Castelvetrano. Il boss viveva lì con la madre. Nel filmato è possibile vedere la passione di Messina Denaro per i Ray-ban che collezionava. E che forse servivano ad alleviare la sua malattia agli occhi: lo strabismo del miope elevato. E non solo: l’ultimo dei Corleonesi amava lo champagne, tanto da avere una bottiglia tra le più costose in commercio. Ovvero il Crystal della Roederer. Ma nel filmato si può ammirare anche la presenza di un catalogo d’arte. È quello della mostra «Facce da mafia», organizzata nel 2009 al museo di Salemi dall’allora sindaco Vittorio Sgarbi. All’epoca in loco era esposto un ritratto in stile pop di ‘U Siccu realizzato da Flavia Mantovan. Quel ritratto è al centro di un piccolo giallo: ad acquistare il quadro fu un misterioso compratore che disse di non avere problemi di budget. «Si rivolse a me un gallerista romano che ora non c’è più, Carmine Siniscalco, dello Studio S. Per chiedermi espressamente quel dipinto», ha raccontato il presidente dell’associazione culturale organizzatrice della mostra «Horti Lamiani» Daniele Arzenta. «Mi disse che il suo misterioso acquirente non faceva questione di prezzo, che era pronto a versare anche una cifra cospicua. Siniscalco mi confessò poi che lo aveva venduto ottimamente, anche se non mi disse a chi». Proprio quel ritratto rispuntò proprio in casa della madre di Messina Denaro, ovvero Lorenza Santangelo.

