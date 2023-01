Il mistero del ritratto di Matteo Messina Denaro acquistato da un anonimo e finito nella casa della madre

Questa foto che mostra un ritratto di Matteo Messina Denaro viene dalla casa di Lorenza Santangelo. Ovvero la madre dell’Ultimo dei Corleonesi, sposa del boss Francesco detto Don Ciccio, capo del mandamento trapanese di Cosa Nostra. Il ritratto lo ha dipinto la pittrice ed ex modella Flavia Mantovan insieme ad altre «facce da mafia». E nel 2009 era esposto al museo di Salemi dedicato a Cosa Nostra. Vittorio Sgarbi era il sindaco del comune. L’assessore era Oliviero Toscani. E, racconta oggi La Stampa, come sia arrivato in casa della madre di Messina Denaro è un mistero. Si trova appeso sulla parete del salotto buono. Come se fosse un santino o una foto ricordo.

«Senza problemi di budget»

Tra Castelvetrano e Salemi ci sono 28 chilometri di distanza nella provincia di Trapani. Ci vuole meno di mezz’ora a spostarsi da un paese all’altro con l’automobile, anche nelle disastrate strade della Sicilia. Secondo il racconto ad acquistare il quadro fu un misterioso compratore che disse di non avere problemi di budget. Ovvero che lo avrebbe comprato a qualsiasi prezzo. «Si rivolse a me un gallerista romano che ora non c’è più, Carmine Siniscalco, dello Studio S. Per chiedermi espressamente quel dipinto», ha raccontato il presidente dell’associazione culturale «Horti Lamiani» Daniele Arzenta. Che aveva organizzato la mostra di Flavia Mantovan a Salemi. «Mi disse che il suo misterioso acquirente non faceva questione di prezzo, che era pronto a versare anche una cifra cospicua. Siniscalco mi confessò poi che lo aveva venduto ottimamente, anche se non mi disse a chi».

Un segreto di Pulcinella

Di certo chi lo ha acquistato lo aveva apprezzato dopo soli 13 giorni di esposizione in quel di Salemi. E avrà anche apprezzato il riflesso delle fiamme negli occhiali da sole del ritratto, secondo Mantovan, dovrebbe simboleggiare le stragi di Capaci e via d’Amelio. Il ritratto si trova a Castelvetrano, nella stessa casa in cui è cresciuta la figlia del boss Lorenza Alagna. Che lui non ha mai visto. Ovviamente sarebbe clamoroso se Messina Denaro in persona si fosse presentato per acquistarlo. Ma vista la rete di fiancheggiatori di cui ha goduto, l’ipotesi è peregrina. Chi sia stato il misterioso acquirente che lo ha comprato forse non lo sapremo mai. Per conto di chi, invece, è un vero e proprio segreto di Pulcinella.

