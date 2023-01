Palermo, spuntano i manifesti satirici sulle “primarie” di Cosa nostra: «Scegli tu il nuovo capo mafia»

«Questa volta il nuovo capo della mafia lo scegli tu!». Dopo l’arresto del boss Matteo Messina Denaro, il collettivo Offline è tornato alla carica con una nuova azione simbolica e satirica. In diversi luoghi del centro di Palermo sono comparsi i manifesti delle «Elezioni primarie» di Cosa nostra. Sui poster si legge: «Dopo le dimissioni del segretario Andrea Bonafede, sono ufficialmente indette le primarie per l’elezione del nuovo capo di Cosa nostra. I gazebo per le votazioni saranno allestiti nelle principali piazze di spaccio della città». Il collettivo Offline scherza poi sulle modalità di partecipazione: «Gli incensurati dovranno esibire la tessera di iscrizione da almeno tre anni ad uno dei partiti di riferimento». E, per finire, lo slogan: «Democrazia, partecipazione, collusione». Già negli scorsi mesi, il collettivo Offline si era fatto notare per altri manifesti satirici affissi nel centro di Palermo. In quel caso, gli artisti avevano approfittato delle imminenti elezioni politiche, realizzando finti poster elettorale dei partiti «Forza Mafia», ottenuto storpiando il nome di Forza Italia, e «Democrazia Collusa».

