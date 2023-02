Su Instagram arriva Notes anche per l’Europa, cos’è la nuova funzione sui testi brevi

La funzione Instagram Notes sbarca anche in Europa e in Giappone. Già annunciata poco prima di dicembre 2022, la nuova opzione è ufficialmente operativa, anche in Italia, e permette di scrivere dei brevi testi – massimo 60 caratteri – che appaiono nel feed del profilo per 24 ore. Una funzione che ricorda altri social, come Twitter, ma che risulta innovativa per una piattaforma come Instagram votata da sempre alle immagini e ai video. Come nel caso delle stories, anche i nuovi post possono essere visibili a tutti o a una lista ristretta di amici scelta dall’utente. Ad annunciare l’arrivo in Europa è stato lo stesso capo della piattaforma Adam Mosseri con un video su Twitter. Non solo per gli utenti, Instagram Notes è utile anche per gli inserzionisti dei brand che potranno promuovere i propri prodotti in modo semplice e diretto a un pubblico ampio e per un tempo limitato. La notizia della nuova funzione era stata lanciata il mese scorso accompagnata da una serie di test che ha poi spinto Meta a rilasciarla in quasi tutto il mondo. Sono molte le funzioni che il social sta lanciando negli ultimi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: