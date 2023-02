Tragedia a San Giovanni in Persiceto (Bologna): una 76enne uccide il marito, poi tenta il suicidio

Avrebbe ucciso il marito malato di 78 anni, prima di tentare il suicido. E’ quanto accaduto in serata a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, riportata dal Resto del Carlino, la donna di 76 anni avrebbe ucciso il marito colpendolo con diverse coltellate, per poi provare a togliersi la vita. Sconvolta, avrebbe chiamato i soccorsi che l’hanno trasportata all’Ospedale Maggiore del capoluogo emiliano in condizioni di media gravità. I carabinieri sono sul posto per ricostruire la vicenda e approfondirne la dinamica e il contesto.

Notizia in aggiornamento

