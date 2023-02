Luciano Moggi beccato a bordo campo per Napoli-Juve Primavera: la Figc apre l’inchiesta

Altri guai in casa Juventus, con la procura federale della Figc ancora una volta impegnata a indagare sui bianconeri dopo l’avvistamento di Luciano Moggi ad una partita della squadra Primavera. Dopo Calciopoli, l’ex dg bianconero era stato radiato. Su di lui pende quindi il divieto anche di accedere all’interno del recinto di gioco per qualunque partita della Federcalcio. Moggi era stato visto a bordo campo durante Napoli-Juventus a Cercola, nel Napoletano, lo scorso 14 gennaio. In quell’occasione aveva parlato con il dirigente del settore giovanile bianconero Gianluca Pessotto, che è stato già sentito dalla procura Figc. Fondamentale per l’apertura dell’inchiesta è stata la foto pubblicata dal sito StorieSport, il primo ad avvistare Moggi alla partita della Primavera bianconera e a diffondere la notizia.

