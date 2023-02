La storia delle case di lusso comprate da Claudio Durigon e Francesco Rocca con lo sconto per gli inquilini

Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega) ha acquistato una casa in via Cortina d’Ampezzo a Roma lo scorso 23 giugno. Pagandola 469 mila euro per 170 metri quadri. A vendere è stato l’Enpaia, ente di previdenza degli agricoltori. E Durigon ha usufruito di uno sconto del 30% previsto per gli inquilini con un contratto di locazione da più di un anno e mezzo. Anche se in realtà l’appartamento era stato affittato dall’Ugl. Ovvero il sindacato di cui lo stesso Durigon è stato segretario fino al 2018. A dicembre invece a comprare casa è stato il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca. Anche lui ha scelto la Camilluccia. E ha pagato 570 mila euro per 190 metri quadri. Anche qui a vendere è stato l’Enpaia. «Le proposte erano online, l’ho scoperto così», dice l’ex Croce Rossa.

L’affitto di 1.750 euro al mese

La vicenda delle due case è stata raccontata dal quotidiano Domani. Anche Durigon ha fornito la sua spiegazione a Repubblica: «Io sono entrato in quella casa nel novembre 2017. Da quando sono diventato parlamentare, nel 2018, mi sono fatto carico dell’affitto: 1.750 euro al mese». L’Enpaia ha fornito una versione differente: «L’Ugl ha pagato l’Enpaia per l’affitto di quell’immobile fino a gran parte del 2022. Gli ultimi conguagli sono di qualche settimana fa», dice Roberto Diacetti, direttore generale di Enpaia e già ad di Atac ai tempi di Gianni Alemanno. «Non so se poi Durigon li abbia restituiti all’Ugl. Questo dovete chiederlo a lui. Comunque sia chiara una cosa: non c’è stato nessun favoritismo». Il quotidiano ricorda che Durigon è stato sottosegretario all’Economia. E che è il Mef che sceglie i vertici delle casse di previdenza. «Ma la delibera che stabilisce le linee guida per affitti e vendite è del gennaio 2021. Quindi lui non ricopriva alcun incarico di governo», precisa Diacetti.

L’avvocato Francesco Scacchi

Il 13 marzo 2020 l’Enpaia ha affidato l’incarico di scrivere le linee guida per le vendite all’avvocato Francesco Scacchi. Il 20 ha deciso per la vendita. Nel 2021 ha approvato le linee guida. Prevedendo anche l’ok alla vendita per gli inquilini. Durigon ha acquistato insieme alla compagna Alessia Botta, proprietaria al 90% dell’immobile. «Sono tutte sciocchezze. Non c’è stato nessun favoritismo. Ho pagato quello che hanno pagato tutti. E ho pure dovuto fare un mutuo. Tutti abbiamo comprato così, lì c’erano anche altri personaggi, non è che c’ero solo io», dice Durigon al quotidiano. Scacchi è stato l’avvocato di Rocca. E anche di Renata Polverini e Raffaele Marra. Il legale ha anche acquistato uno degli appartamenti. «Avevo conosciuto Diacetti quando era in Atac ma qui non c’è stato alcun favoritismo. Ero affittuario Enpaia dal 2007. Se avessi potuto sapere prima delle vendite non avrei pagato per quindici anni un affitto da circa 2.500 euro al mese con gli oneri», precisa Scacchi.

