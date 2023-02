Il messaggio di Giorgia Meloni ai malati di cancro: «Un abbraccio a chi lotta»

«Nella Giornata mondiale contro il cancro, l’abbraccio va a chi sta lottando per vincere un’importante battaglia della vita». Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Twitter. «Un grazie a chi è sempre al fianco di chi soffre e a chi ogni giorno si dedica allo studio e alla ricerca di terapie all’avanguardia», aggiunge la premier. «La Giornata cade in un momento molto significativo, con l’approvazione del Piano Oncologico Nazionale in Conferenza Stato-Regioni e della mozione bipartisan su prevenzione e cura del cancro alla Camera. Passi concreti per poter arrivare a diagnosi sempre più precoci e tempestive».

