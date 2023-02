Torino, la spettacolare evacuazione dell’ascensore dentro la Mole Antonelliana – Il video

È stato un addestramento unico nel suo genere quello effettuato ieri, venerdì 3 febbraio, dai Vigili del Fuoco di Torino. Alcuni pompieri del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno svolto un’esercitazione per evacuare l’ascensore panoramico all’interno della Mole Antonelliana. Un soccorso «estremo», effettuato a 40 metri d’altezza, che è servito per testare le manovre di evacuazione di persone con disabilità nel caso in cui l’ascensore dovesse bloccarsi a metà della sua corsa. L’esercitazione svolta ieri all’interno del Museo del Cinema – allestito proprio all’interno della Mole – è stata anche un’occasione di addestramento per i pompieri incaricati del pilotaggio remoto dei droni, che ieri hanno potuto esercitarsi in un ambiente confinato e a tratti poco illuminato.

