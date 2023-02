Allerta sui vasetti di pasta modellabile, Tiger deve ritirarli: l’avviso dal ministero della Salute

È allarme rischio chimico sui vasetti di pasta modellabile leggera venduti da Flying Tiger, la celebre catena danese di negozi di oggettistica economica, che ha richiamato dal mercato i suddetti articoli. Secondo il Ministero della Salute, infatti, nei prodotti denominati «skumvoks light clay» sarebbe stata rilevata la presenza di boro in eccesso rispetto alla Direttiva Sicurezza Giocattoli, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 54 del 11 aprile 2011. L’avviso, pubblicato sul sito del Ministero della Salute, era stato preceduto il 19 dicembre scorso da un richiamo ufficiale. La ragione che ha motivato la disposizione del «divieto vendita, ritiro e richiamo a livello nazionale» risiede nel fatto che l’esposizione in eccesso al boro può causare vomito, nausea, debolezza, eritemi e problemi ormonali. La pasta, che proviene dalla Cina, si presenta in una confezione composta da tre barattoli colorati, ed è prodotto per flying Tiger dalla ditta danese Zebra A/S, Strandgade 71 DK-1401 Copenhagen K Denmark. Il boro è un elemento relativamente scarso in natura, ma si trova concentrato in depositi superficiali soprattutto sotto forma di borati. Trova impiego nella produzione di saponi, detergenti, cosmetici, antisettici, vetro, leghe, acciaio, fertilizzanti per uso agricolo, erbicidi e insetticidi.

Foto copertina: Ministero della Salute

Continua a leggere su Open

Leggi anche: