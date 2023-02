Grammy Awards: Beyoncé entra nella storia, delusione per i Maneskin – Il video

Alla Crypto.com Arena di Los Angeles Beyoncé entra nella storia, diventando l’artista con il maggior numero di Grammy vinti in carriera: 32. Alla cerimonia che si è svolta la scorsa notte in California, la cantautrice originaria del Texas, nonché compagna del rapper Jay-Z, si è portata a casa tre Grammy Awards, tra i riconoscimenti più prestigiosi in ambito musicale. Con la statuetta per il miglior album di musica dance/elettronica, Queen B – questo il suo soprannome – ha superato il record del direttore d’orchestra ungherese Georg Solti. Che era arrivato a vincere 31 Grammy. Delusione invece per i Maneskin, in corsa nella categoria Best New Artist, vinta dalla giovane cantante jazz Samara Joy, originaria del Bronx. Il quartetto italiano può comunque vantare un primato. Si tratta infatti della prima volta che una rock band del nostro Paese riceve una nomination ai Grammy nella categoria riservata ai nuovi artisti.

Gli altri vincitori

A portarsi a casa uno dei premi più attesi della serata, il Grammy per il miglior album dell’anno, è Harry Styles, con il suo Harry’s House. Soddisfazioni anche per Lizzo, vincitrice della registrazione dell’anno con About damn time. E, a sorpresa, la cantante blues Bonnie Raitt, che conquista la statuetta per la miglior canzone dell’anno con Just like that. Nella categoria rap è Kendrick Lamar a fare il pieno di vittorie. Il rapper originario di Compton, il primo artista rap della storia a vincere un premio Pulitzer, si è portato a casa le statuette di: miglior performance rap, miglior album rap e miglior canzone rap. Kim Petras, vincitrice del premio per la miglior performance di gruppo insieme a Sam Smith, è diventata la seconda donna transgender nella storia a vincere un Grammy. Nel corso della serata, il mondo della musica ha anche voluto ricordare il 50esimo anniversario della nascita dell’hip hop, festeggiato con un premio al producer e rapper Dr Dre.

