Hailie Jade Mathers si sposa. Attesa dei fan per la reazione del padre Eminem. Che non ha mai nascosto la sua gelosia…

Come si calerà nei panni di suocero Eminem? Basteranno pochi mesi per scoprirlo, a quanto pare. Hailie Jade Mathers, l’unica figlia del rapper Usa ha annunciato lunedì su Instagram che convolerà presto a nozze, condividendo le foto della proposta di matrimonio – con tanto di anello servito in punta di ginocchio – avanzata nel weekend dal fidanzato Evan McClintock. I due giovani (Hailie Jade ha 27 anni) si sono conosciuti nel 2016 tra i corridoi della Michigan State University, e hanno ufficializzato la loro relazione a dicembre di quell’anno. Una relazione ben oliata dunque. Ma tanto è bastato per spingere milioni di fan di Eminem a chiedersi come prenderà la notizia, ed il matrimonio a venire. Il rapper Usa, oggi 50enne, è noto per essere gelosissimo della figlia femmina. Ogni volta che gliela toccano pubblicamente, impazzisce. Per un tweet ironico nel 2018 la rockstar Machine Gun Kell, amico anche dei Maneskin, si è beccato un dissing violento di Eminem diventato virale.

Secondo il sito specializzato ChatSheet, riferimenti alla figlia Haili Jade compaiono nei testi di oltre 20 canzoni scritte e rappate da Eminem nel corso della sua lunga carriera: da “Cleanin’ Out My Closet” a “Going Through Changes”, da “When I’m Gone” a “Mockingbird”, sino – con tutta evidenza – a “Hailie’s Song”, e oltre. Un’attenzione spasmodica di cui il rapper ha poi ammesso di essersi pentito, a modo suo. «Volevo affermare il mio amore per te ma c***o non pensavo sarebbe stato così. Se l’avessi saputo, non l’avrei mai fatto. Tu non avevi mai chiesto questa m***a. Cose che sarebbero dovute essere private tra me e tua madre ora sono pubbliche», rappava nel 2017 nel brano “Castles”. Oltre ad essere pluri-citata, Haili Jade è anche intervenuta con la sua stessa voce in alcuni brani firmati da Eminem. Il primo fu “My Dad’s Gone Crazy”, uscito nel 2002. Il cameo audio di Haili Jade nel pezzo le valse addirittura l’iscrizione nel Guinness dei Primati, quali performer più giovane al mondo ad essere citata nei crediti di una hit: all’epoca aveva 6 anni e 210 giorni. Ora la ragazza è cresciuta, e ad essere chiamato a una sfida titanica sembra essere il padre Eminem: quella di tenere a freno la sua proverbiale gelosia per l’adorata figlia.

