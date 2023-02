Caso Soumahoro, il mezzo milione di euro della coop Karibu finito nei conti esteri

La somma precisa ammonta a 506.000 euro e 43 centesimi. È il totale dei soldi spostati dal conto italiano della Karibu, la cooperativa di Marie Terese Mukamitsindo, all’estero. In altri conti intestati alla stessa coop, alla suocera del deputato Aboubakar Soumahoro e a Richard Mutangana. Cognato di Soumahoro. La storia la racconta oggi Il Fatto Quotidiano, che cita un’informativa della Guardia di Finanza di Latina che risale al 23 marzo 2022. In totale i bonifici ammontano a una cifra più alta: 640 mila euro. Ma l’informativa è agli atti dell’indagine che vede quattro persone sotto inchiesta. Mutangana gestisce un resort di lusso a Khigali in Rwanda. Intanto l’ex AVS, non indagato, nei giorni scorsi ha parlato di accanimento contro di lui «perché faccio paura».

L’informativa della Gdf

La Gdf nella relazione ai pm parla di «una sostanziosa disponibilità finanziaria» a vantaggio degli indagati. Che avrebbero decurtato queste somme dalla loro reale destinazione. Ovvero i conti della coop. Che nel frattempo accumulava centinaia di migliaia di euro di debiti verso i lavoratori. Il veicolo utilizzato per lo spostamento dei fondi all’estero è, per i pm, un’ulteriore società del gruppo, l’associazione Jambo Africa. La cui presidente era risultata in un primo momento irreperibile. La Jumbo, per i pm, aveva emesso centinaia di fatture per servizi mai effettuati. Come corsi di italiano destinati ai migranti, laboratori di cucina, mediazione interculturale. E anche laboratori di cucito. Tutte operazioni secondo le Fiamme Gialle inesistenti. «Tale associazione –si legge nell’informativa – nell’ultimo periodo è stata utilizzata non tanto per rendere servizi alla Karibu, ma per drenare risorse da destinare all’estero».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: