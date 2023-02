Maltempo Siracusa, allagamenti e pioggia: «È una situazione drammatica» – I video

Venti persone sono rimaste isolate a Siracusa per gli allagamenti causati dalla pioggia che cade da ieri. Le squadre della Protezione civile sono entrate in azione in contrada Mottava, nella zona sud est della città. Ieri decine di automobilisti rimasti in panne con l’auto sono stati soccorsi. «È una situazione drammatica», dicel’assessore alla Protezione civile Enzo Pantano. «Stiamo cercando di fronteggiarla con tutti i mezzi a nostra disposizione. Rilanciamo l’appello ad evitare gli spostamenti a causa del pericolo legato all’intensità degli eventi atmosferici», conclude.

Da ieri il livello del fiume Anapo desta preoccupazioni. In via preventiva la Protezione civile regionale ha allerto gruppi di volontariato per monitorare e avvisare popolazione nella zona. Intanto è stata chiusa un tratto della Strada statale 115, in contrada Staterna, perché il torrente è straripato occupando la sede viaria. Il sindaco Francesco Italia a causa dell’allerta rossa ha prorogato l’ordinanza di chiusura di scuole ed asili, mercati, degli impianti sportivi, dei parchi, tra cui l’area archeologica della Neapolis ed il Castello Maniace. Anche gli altri sindaci del Siracusano hanno deciso di chiudere le scuole per il secondo giorno consecutivo.

