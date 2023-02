Sicilia ancora imbiancata di neve, le immagini degli interventi di Anas per liberare le strade – Il video

Non ci sono più località con i collegamenti completamente interrotti, neppure tra le isole minori, ma la neve in Sicilia continua ad essere molta dopo l’ondata di maltempo che l’ha investita nei giorni scorsi, con una violenza superiore alle medie stagionali. I mezzi dell’Anas sono stati costretti ad intervenire più volte, su diverse statali, incluse la SS 289 Cesarò e la SS 116 Randazzo – Capo d’Orlando. Altro rischio è rappresentato dello straripamento di fiumi e corsi d’acqua che hanno invaso le strade, in particolare in provincia di Ragusa. Alcuni operatori di Anas hanno filmato gli interventi e le immagini raccontano una Sicilia decisamente diversa dall’ordinario.

Domani, il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, visiterà i luoghi della Sicilia Orientale colpiti dal ciclone, accompagnato dal dirigente generale della Protezione Civile Salvo Cocina per poi incontrare i sindaci del Ragusano, una delle aree più colpite, a Comiso. Quindi si sposterà a Catania.

