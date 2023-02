Il tecnico Alberto Zaccheroni ricoverato in rianimazione all’ospedale di Cesena dopo una caduta nella sua abitazione

L’ex allenatore di Milan, Inter, Juventus e Lazio, Alberto Zaccheroni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cesena. Nel tardo pomeriggio il tecnico romagnolo è caduto nella sua abitazione a Cesenatico, ha sbattuto violentemente la testa a terra ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cesena. I sanitari – spiega il Corriere di Romagna – una volta arrivati sul posto hanno trovato il 69enne steso a terra, privo di sensi, vicino a una scala interna. Le prime cure sono state prestate per il trauma cranico conseguente alla caduta, ma non è chiaro se sia trattato di un incidente domestico oppure se la caduta sia dovuta a un precedente malore. Tuttavia, gli esami hanno dipinto un quadro serio della situazione e per questo il tecnico romagnolo, che è comunque vigile, è stato ricoverato in rianimazione.

