Un Ultimo che nessuno potrebbe riconoscere oggi. Dieci anni fa vinse il concorso «Una voce per il sud» – Il video

Come si evince dai commenti sui social, per molti utenti i brani proposti nel 2013 hanno ben poco di diverso rispetto alle nuove canzoni del cantante romano

Un Ultimo irriconoscibile, o quasi. Il cantautore romano del 1996, il cui vero nome è Niccolò Moriconi, si è avvicinato alla musica da giovanissimo: nel 2013, appena diciassettenne vinse infatti il concorso «Una voce per il Sud», svoltosi a Manfredonia durante la festa Patronale. Con un brano Regalami un sorriso, dedicato ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, riuscì a portarsi a casa il primo premio della gara canora nella cui giuria figuravano, tra gli altri, artisti dal calibro di Marco Masini. Il suo quarto posto al Festival di Sanremo 2023 con il brano Alba, ha spinto diversi utenti a commentare sui social vecchi contenuti, ritraenti il cantante romano durante le sue esibizioni in giro per l’Italia. E nonostante siano passati dieci anni da quel concorso canoro nella cittadina pugliese, per tanti la sua voce, nonché le sue canzoni hanno ben poco di diverso rispetto alle nuove composizioni, come si evince dai commenti: «Dal 2013 con canzoni tutte uguali», ma anche «Incredibile.. è uguale ad Alba!», oppure «Voce identica ad oggi».

