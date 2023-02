Sanremo 2023, Ultimo – «Alba»

Nel 2019, con il brano I tuoi particolari, si era piazzato al secondo posto (non senza qualche polemica). Adesso, Ultimo si prepara a tornare al Festival di Sanremo per conquistare il gradino più alto del podio. Il cantautore romano del 1996, il cui vero nome è Niccolò Moriconi, si avvicina alla musica da giovanissimo. A 8 anni, studia pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia e a 14 inizia a scrivere canzoni. Il suo primo successo risale al 2013, quando vince il concorso canoro «Una voce per il Sud» con il brano Regalami un sorriso, dedicato ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Per allargare il proprio pubblico, Ultimo imbocca la strada dei talent. Nel 2012 e nel 2014 si iscrive ai casting di Amici di Maria De Filippi e X Factor, ma viene scartato da entrambi. Anche senza la visibilità della tv, però, Ultimo riesce a farsi notare. In quei mesi, il cantante continua a esibirsi in alcuni locali del quartiere San Lorenzo, a Roma, e nel 2016 pubblica due brani sul proprio canale YouTube: Fragile e Ritrova i tuoi passi. Poche settimane più tardi, vince un concorso di musica hip hop a Milano, attirando l’attenzione di colleghi e case discografiche.

Nel 2017, i tempi sono maturi per il suo primo album, Pianeti, che su iTunes debutta al secondo posto ma nella classifica settimanale FIMI si ferma alla posizione 47. La carriera di Ultimo ha ormai preso la strada giusta. A fine anno partecipa al Festival di Sanremo nella categoria «Nuove proposte», dove trionfa con il brano Il ballo delle incertezze. Nel frattempo, esce il suo secondo album, Peter Pan, che debutta alla quarta posizione e ottiene un ottimo successo di pubblico. Il tour del 2018 è la consacrazione definitiva: in ogni città toccata dal Peter Pan Live Tour i biglietti dei suoi concerti vanno a ruba. Al punto che nel 2019 l’artista è pronto per il grande salto: dai palazzetti agli stadi. Quello stesso anno, Ultimo torna a Sanremo, questa volta nella categoria big, e con I tuoi particolari si piazza al secondo posto della classifica generale. Ora, a tre anni di distanza, il cantautore romano si prepara a tornare sul palco dell’Ariston con il brano Alba, titolo del suo quinto album in studio, in uscita proprio nel 2023.

Il testo di «Alba» di Ultimo

Amo l’alba perché è come fosse solo mia

Mi rilassa respirare l’aria pure tua

Amo l’alba perché è come fosse una bugia

Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via



E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti,

Se stessimo di fianco alle abitudini

E avessimo più cura di quei lividi?

Saremmo certo più distanti, ma più simili

E avremmo dentro noi perenni brividi



T’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia

Puoi capirla se la senti e non mandarla via



E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti

E credessimo ai sorrisi come i comici,

Se non dovessimo parlare per conoscerci,

Se non amassimo soltanto i nostri simili?

Forse avremmo gli occhi solo per descriverci

Perché uno sguardo, in fondo, basta per dipingerci



Quando vivi un giorno bello ridi e pensami

Ho ascoltato i miei silenzi e ho avuto i brividi

Perché dentro un mio respiro sei tu che abiti



E quando vivi un giorno bello ridi e pensami

A me basta solo questo per non perderti,

Ma t’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) | Ariete – Mare di guai | Colla Zio – Non mi va | Coma_Cose – L’addio | I Cugini di Campagna – Lettera 22 | Elodie – Due | Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | Leo Gassmann – Terzo cuore | Mara Sattei – Duemilaminuti | Marco Mengoni – Due vite | Mr. Rain – Supereroi | Olly – Polvere

Continua a leggere su Open

Leggi anche: