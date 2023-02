Messina, arrestati due 15enni per stupro su una 12enne: «Il video mandato in chat agli amici»

Due quindicenni sono stati arrestati dai Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) con l’accusa di aver violentato una ragazzina di 12 anni, lo scorso 7 dicembre e di aver poi diffuso i filmati dello stupro ai propri amici. Per questo ai due l’accusa contesta anche il reato di pornografia minorile, oltre a quello di violenza sessuale aggravata e di gruppo. I quindicenni, residenti a Barcellona, sarebbero saliti in sella al motorino di uno dei due, per dirigersi verso un paesino dell’entroterra dove avrebbero incontrato la ragazzina. Dapprima la giovane sarebbe stata minacciata di vedersi tirare il casco in testa, e poi convinta dai due a seguirli in una zona di campagna buia e isolata. Lì i ragazzi l’avrebbero buttata a terra impedendole di muoversi con il loro peso. Alternandosi tra loro, uno le avrebbe tappato la bocca e cercato di bloccarla, mentre l’altro avrebbe tentato a più riprese la violenza senza riuscirci del tutto data la resistenza posta dalla ragazzina. I domiciliari ai due ragazzi seguono l’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip Rosa Calabrò su richiesta della procura del tribunale per i minorenni di Messina. I due. difesi dagli avvocati Diego Lanza ed Enzo La Torre sono stati quindi portati in due diverse comunità alloggio per minori della Sicilia orientale.

