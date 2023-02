Il virologo Pregliasco si consola dopo la batosta alle Regionali, la chiamata in diretta alla compagna: «Mi vuoi sposare?»

Candidato senza successo alle regionali in Lombardia, il virologo Fabrizio Pregliasco non ha alcuna intenzione di mollare la politica. «Ci ho preso gusto», dice il professore da mesi in prima linea nella lotta al Covid, ospite di Rai Radio 1 a Un Giorno da Pecora. «Un impegno civico come il mio penso possa servire», continua, spiegandosi lo scarso risultato delle elezioni con l’altrettanto esigua affluenza dei votanti alle urne. «Io “trombato” alle regionali? Uno dei motivi potrebbe esser che il 60% degli elettori non hanno votato, e magari avrebbero votato per me». E ancora: «Non avevo il partito dietro e forse esser riconosciuto come una virostar non mi ha aiutato ma ho fatto molti incontri, perfino quattro aperitivi, purtroppo non è servito a molto». Eppure l’impegno del professore sembrava essere stato apprezzato in campagna elettorale: «Ho fatto 4mila km di spostamenti per la campagna elettorale, sono stato nelle piazze e nei mercati e solo una persona mi ha contestato, prendendosela con me perché, secondo lui, ero stato troppo catastrofista col Covid», ha raccontato. «Sa quanto ha speso per la sua campagna? Credo meno di diecimila euro».

La proposta in diretta e la risposta di lei

Una delusione che non spegne l’entusiasmo del virologo, che in diretta radio decide di fare una pubblica richiesta di matrimonio alla sua fidanzata: «Lei non era d’accordo con questa candidatura, mi sostiene e mi supporta da vent’anni. Per questo dico che ora è arrivato il momento di sposarci», ha cominciato Pregliasco negli studi di Rai Radio1. «La sua è una richiesta ufficiale allora?», gli chiedono dallo studio. «Si, Carolina è una donna straordinaria, vivere con lei mi dà tanta gioia ed è un grande regalo. Per questo le chiedo: mi vuoi sposare?». A quel punto il racconto romantico si arricchisce dell’intervento anche della diretta interessata, raggiunta al telefono. «Sono senza parole, certo che rispondo di sì», ha detto Carolina Pellegrini. «Non me lo aspettavo, io però dico di sì, lo sposo, a patto che non faccia più il birichino: deve dormire di più mangiare meglio, non è più un ragazzino». Il collegamento va avanti con la domanda sull’anello: «Ho già speso tanto per la campagna elettorale, quasi diecimila euro, e sono rimasto male della mancata elezione…», ha risposto il virologo alla compagna che poco prima aveva affermato di aspettarsi un regalino appena tornata a casa. A risolvere l’impasse Claudia Gerini in conduzione: «Non si preoccupi, a Roma c’è molta scelta, glielo do io qualche buon consiglio su dove acquistarlo».

