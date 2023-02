L’assessore FdI diventa corteggiatore a Uomini e donne, l’apparizione al Trono over di Antonio Santarsiero

È diventato uno dei protagonisti di Uomini e Donne l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Seveso, in Brianza, Antonio Santarsiero, esponente di Fratelli d’Italia nella giunta del centro di 24mila abitanti. Il 62enne si è presentato nello studio di Maria De Filippi su Canale 5 come corteggiatore in cerca di un nuovo amore;: «Sono pronto a rimettermi in gioco», scatenando subito polemiche nel consiglio comunale di Seveso. Separato da oltre un anno dopo una relazione di 42 anni, Santarsiero si è presentato al Trono over come padre di due figlie e anche nonno, finalmente disposto a ricominciare una nuova storia: «Ma non sono uno che crede nel colpo di fulmine – ha detto – secondo me ci vuole tempo per innamorarsi di una persona. L’aspetto fisico conta, ma è più importante quello che c’è dentro. La bellezza passa».

La polemica a Seveso

Le razioni a Seveso non si sono fatte attendere. Come riporta Fanpage, dalle opposizioni in Consiglio comunale sono partiti gli sfottò per il «nuovo impegno istituzionale» dell’assessore che, commentano i consiglieri di minoranza sui social, «dovrebbe trovare il tempo di risolvere i problemi di manutenzione in città, visto che è il suo compito». A difenderlo però non mancano tra i concittadini di Santarsiero, che difendono la sua libertà di fare un po’ quel che gli pare della propria vita privata. E uno spiraglio sulle sue ambizioni si sarebbe già aperto. Per esempio con la concorrente Paola, con cui si starebbe già frequentando e in un’occasione è già arrivato un primo bacio.

