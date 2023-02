Gianni Morandi o Sangiovanni? Cortocircuito tra generazioni nel remake di «Fatti mandare dalla mamma» – Il video

Novantotto anni (in due) e non sentirli. Dopo il duetto a Sanremo 2023, il 20enne Sangiovanni e il 78enne Gianni Morandi hanno lanciato il video della nuova versione della storica canzone Fatti mandare dalla mamma, che quest’anno celebra 60 anni. E il titolo è Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Prodotta da Shablo, la nuova versione 2.0 è uscita il 7 febbraio su tutte le piattaforme digitali ed è stata interpretata dai due artisti proprio sul palco dell’Ariston lo scorso 9 febbraio. Oggi, 17 febbraio, è uscito il filmato del brano che vede – attraverso la regia di Leandro Emede – la ricostruzione esatta della coreografia dei tempi, ma interpretata anche dal cantante simbolo della Generazione Z. Rigorosamente in abiti e look d’epoca.

Lo scambio ironico

Alla fine del video c’è anche un richiamo allo scambio ironico che c’è stato tra i due artisti sul palco di Sanremo. «Lascia stare quel dinosauro», dice Sangiovanni in chiusura. «Ma quale dinosauro? Un po’ di rispetto», risponde Morandi. La canzone Fatti mandare dalla mamma, firmata da Luis Enriquez Bacalov e Franco Migliacci, uscì per la prima volta alla fine del 1962. L’artista 20enne è diventato una star negli ultimi 3 anni, soprattutto per i più giovani, dopo aver trionfato nella categoria Canto classificandosi al secondo posto alla finale di Amici nel 2021. In soli due anni ha ottenuto oltre 500 milioni di streaming, 39 certificazioni tra platino e oro e oltre 100mila presenze ai live solo da maggio a ottobre 2022. Mentre lo storico cantautore, che ha accompagnato Amadeus al Festival, ora si sta concentrando per il tour in arrivo da marzo nei principali palazzetti dello sport d’Italia.

