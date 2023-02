«Dinosauro» a Morandi, «boomer» ad Amadeus: l’ironia di Sangiovanni sul palco di Sanremo

«Ma chi è questo boomer?», chiede Sangiovanni a Gianni Morandi, riferendosi ad Amadeus dopo aver raggiunto il palco dell’Ariston per cantare insieme al co-conduttore del Festival Fatti rimandare dalla mamma: remix del famoso brano del 1962 che festeggia i 60 anni di storia. «Sono felice di portarla a Sanremo – aveva raccontato Morandi in conferenza stampa -. Questa canzone per me è stata una specie di incubo: qualsiasi cosa avessi cantato, il pubblico voleva sempre Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Si vede che queste due parole, mamma e latte – scherza il cantautore – funzionano sempre».

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

