Superenalotto, cos’è la Bacheca dei sistemi che ha portato alla vincita record da 371 milioni

Ieri sera, 16 febbraio, è stata indovinata la combinazione vincente del Superenalotto. La prima vincita del 2023 non è solo la più alta nella storia del gioco, ma anche di tutte le lotterie mondiali. Il 6 da oltre 371 milioni di euro centrato dopo circa un anno e mezzo ha visto un montepremi distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna. Ogni vincitore porta a casa circa 4 milioni di euro. La vincita è stata realizzata grazie alla «Bacheca dei sistemi». Secondo quanto spiega Agipronews, si tratta di una sorta di lavagna virtuale in cui i ricevitori si scambiano le giocate sistemistiche. Da lì possono prenotare le quote da rivendere ai propri clienti. Grazie alla suddivisione in quote viene a crearsi un sistema in cui si mettono in gioco più combinazioni.

I diversi sistemi

Il che porta ad aumentare le probabilità di vincita e a ridurre la spesa. Il singolo giocatore ha la libertà di decidere quante quote mettere in gioco. Nella vetrina virtuale della Bacheca dei sistemi è possibile scegliere tra 4 tipologie di sistema. A cominciare dai Sistemi Cruciverba, dove i numeri giocati sono posizionati in un quadrato suddiviso in righe e in colonne. E che dà origine a tante giocate SuperEnalotto da N numeri quante sono le righe e le colonne che compongono il Cruciverba (più le due diagonali). O dai Sistemi Integrali, dove mettere in gioco più di 6 numeri su un unico pannello (generando così un numero maggiore di combinazioni). Solitamente, però, questo tipo di Sistema prevede dei costi maggiori legati al numero elevato di combinazioni messe in gioco.

Il Sistema ridotto

Per questo è possibile optare anche per il Sistema Ridotto, con un numero inferiore di combinazioni in gioco e dunque di costo. Ci sono infine i Sistemi Basi e Varianti, dov’è possibile mettere in gioco un totale di numeri che compongono le combinazioni di gioco. Suddivisi appunto in Basi (ovvero numeri fissi presenti in tutte le combinazioni generate) e Varianti ( ovvero i numeri presi casualmente, tra quelli scelti, per completare le combinazioni generate). Sul sito ufficiale del Superenalotto si spiega inoltre che tutti i sistemi presenti nella Bacheca possono essere associati ad uno o più numeri SuperStar. Questo aumenta le possibilità di vincere. I Sistemi Integrali, ad esempio, permettono di associare alle tue combinazioni fino a 30 numeri SuperStar.

I vincitori

Arrivando ad 1 possibilità su 3 di centrare il numero SuperStar estratto. Con i Sistemi Cruciverba invece è possibile associare un numero SuperStar ad ogni riga, colonna e diagonale. Incrementando così le probabilità di vincita fino ad 1 su 3,75. La combinazione di ieri è stata 1, 38, 47, 52, 56, 66. Jolly: 72, Superstar: 23. I giocatori che hanno la scheda vincente dispongono di 90 giorni di tempo per presentarsi con la ricevuta presso gli uffici Sisal. Una volta mostrata, il montepremi verrà versato nell’arco di un mese, ma decurtato di una quinta parte che verrà prelevata dallo Stato secondo quanto stabilito dalla tassa sulla fortuna.

Le 90 quote vincenti

Le 90 quote vincenti sono state acquistate praticamente in tutta Italia, soprattutto in Campania, con 14 vincite di cui 6 solo in provincia di Avellino. Le altre sono Friuli Venezia Giulia 9, Sicilia 9, Calabria 9, Marche 7, Lazio 7, Lombardia 7, Puglia 7, Liguria 4, Piemonte 4, Emilia Romagna 4, Toscana 3, Veneto 2, Abruzzo 2, Trentino Alto Adige 1, Umbria 1.

