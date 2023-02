C’è un paese di 100 abitanti che stava per sparire. Tre giovani l’hanno trasformato in fiaba ed è rinato – Il video

Sant’Angelo di Roccalvecce (VT) – Si chiama Sant’Angelo di Roccalvecce, ed è una frazione del comune di Viterbo, da cui dista circa 25 chilometri. Aveva poco più di cento abitanti, quasi tutti anziani: il suo destino era segnato: quello di diventare l’ennesimo borgo fantasma nelle colline della Tuscia. Non è più così da quando nel 2017 a Gianluca Chiavelli, alla sorella Paola e al cugino Alessandro non viene in mente di fondare una associazione culturale (l’ACAS) per trasformare quel borgo in un libro di favole. Chiede una mano ai pochi cittadini rimasti e ad artisti e artigiani della provincia. E il 27 novembre 2017 nella piazza principale viene inaugurato il primo murales: quello di Alice nel Paese delle meraviglie che porta in mano un orologio che batte le 11 e 27 proprio per ricordare il suo primo giorno di vita.

A disegnarlo è un’artista romana, Tina Loiodice, che dal suo studio di Trastevere è diventata itinerante specializzandosi in murales che adornano molte stazioni ferroviarie di Roma. Ma dopo di lei ne sono arrivate altre, quasi tutte donne anche dall’estero. Biancaneve e i sette nani porta una firma che potrebbe sembrare asiatica: Layla Xing, ma è il nome d’arte di una pittrice tedesca: Lena Hortmann. Poi arriva a Sant’Angelo Violetta Carpino che dipinge su un muro la sua Mary Poppins. E ancora Cecilia Tacconi e Isabella Modanese che affrescano una casa con Hansel, Gretel e la strega cattiva. Ancora Giovanna Alfeo con il suo Albero delle matite, Pinocchio di Alessandra Carloni e tante fiabe raccontate sui muri del borgo da Stefania Capati, Daniela Lai, Lidia Scalzo e altri.

Oggi le storie dipinte su quei muri sono più di 50, e ogni anno ne nasce una nuova. I vecchi del paese avvertono i turisti che arrivano ormai a migliaia nel week-end: «Avete visto quello nuovo, Peter Pan?», e quel borgo che doveva sparire è diventato meta di pellegrinaggi di bimbi e adulti da ogni parte di Italia e spesso anche d’Europa.

