Primarie Pd, i risultati definitivi: Bonaccini guida con quasi 80mila voti, Schlein seconda

I risultati sono stati diffusi già ieri, ma ora c’è l’avallo della commissione nazionale per il Congresso. Le primarie nei circoli del Pd si sono concluse con un risultato che vede in vantaggio il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini che ha ottenuto 79787 voti, pari al 52,87% del totale, 151.530. Elly Schlein lo segue, distanziata ma, secondo alcuni, non in modo irrecuperabile: ha avuto 52.637 voti, ovvero il 34,88%. Decisamente indietro gli altri due sfidanti, Gianni Cuperlo, con 12008 voti, il 7,96% e Paola De Micheli 6475 voti, pari al 4,29%. A questo punto, le primarie “aperte”, in calendario per domenica prossima, daranno la risposta definitiva. Come è noto, infatti, a decidere il segretario del Pd e le delegazioni all’assemblea nazionale è un voto pubblico a cui si può partecipare senza essere iscritti al Pd. I circoli hanno invece votato dal 3 al 19, quasi tutti la prima settimana con una deroga per Lazio e Lombardia che hanno aspettato le Regionali per completare la consultazione. Stasera i due sfidanti, Bonaccini e Schlein, si confronteranno in un dibattito trasmesso da Sky TG24.

