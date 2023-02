Elly Schlein derubata sul treno, sparito lo zaino col pc: l’appello ai ladri

Disavventura per la candidata alle primarie del Pd Elly Schlein, che sul treno da Verona per Milano, all’altezza di Brescia, è stata derubata del suo zaino. A due giorni dal voto nei gazebo per la sfida tra la deputata e il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, Schlein ha raccontato l’incidente su Facebook chiedendo clemenza ai ladri, non tanto per il computer che aveva nello zaino, quanto per gli appunti che la candidata per la segreteria dem aveva raccolto nelle ultime settimane in giro per i circoli del partito: «Girando in lungo e largo per il Paese da settimane una disavventura poteva accadere! Mi hanno rubato lo zaino, oggi sul treno da Verona a Milano centrale, poco prima o poco dopo la fermata di Brescia. Se a chi l’ha rubato dovesse arrivare questo messaggio, lo prego di restituirlo in qualche modo, di lasciarlo da qualche parte che sia trovabile. Non tanto per il computer – mica m’illudo – ma per i taccuini dove ho raccolto testimonianze e voci incrociate in questo lungo viaggio, i miei occhiali, la borraccia, le lettere che alcuni di voi mi hanno consegnato con le loro speranze e proposte, da Sud a Nord. Quelle mi dispiace tantissimo perderle».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: