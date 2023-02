Tom Sizemore in gravi condizioni, l’attore colpito da un aneurisma ricoverato in terapia intensiva

Tom Sizemore, l’attore noto per aver interpretato il sergente Mike Horvath in Salvate il soldato Ryan a fianco di Tom Hanks, è ricoverato in gravi condizioni per un aneurisma cerebrale. Lo conferma il suo portavoce Charles Lago che ha definito «critiche» le condizioni dell’attore, in attesa di sviluppi. Il 61enne di Detroit è stato trovato ieri, 19 febbraio, privo di sensi nella sua casa di Los Angeles in piena notte. È stato così trasportato in ospedale dove è attualmente sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva. Lago ci ha tenuto a far sapere che la famiglia è «al corrente della situazione e in attesa di aggiornamenti». L’attore è conosciuto al grande pubblico per le sue interpretazioni cinematografiche in molti film di guerra e azione. Spesso ha fatto il ruolo del “duro” in più film di successo a partire dagli anni ’90.

I film e la condanna per violenza domestica

Ha fatto il poliziotto assassino Jack Scagnetti in Assassini Nati – Natural Born Killers e il rapinatore Michael Cheritto in Heat – La sfida. Il suo debutto sui grandi schermi è datato 1989 con Blue Steel – Bersaglio mortale della regista Kathryn Bigelow e due anni dopo con Point Break, diretto dalla stessa. Per il suo ruolo in L’occhio gelido del testimone (1999) è stato candidato al Golden Globe e più recentemente è apparso nelle serie televisive Twin Peaks e Cobra Kai. Carriera però non del tutto rose e fiori. Nel 2003 venne condannato per violenza domestica ai danni dell’ex compagna Heidi Fleiss, anche lei nota negli anni ’90 come la Madame delle star o Hollywood Madame perché gestiva un giro di prostituzione di lusso con sede a Los Angeles.

