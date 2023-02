Dopo Joe Formaggio, anche Isabella Rauti imbraccia un mitra alla fiera delle armi – La foto

La sottosegretaria alla Difesa in questi giorni si trova al Salone internazionale per la Difesa Idex 2023, uno dei più importanti in materia di fucili e revolver

La sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, di Fratelli d’Italia, è stata immortalata con un mitra in braccio. La senatrice in questi giorni si trova al Salone internazionale per la Difesa Idex 2023 e Fiera marittima Navdex ad Abu Dhabi, giunto alla sua trentesima edizione. Si tratta di uno dei saloni più importanti in tema di fucili, revolver e semiautomatiche. È un’esposizione internazionale dedicata all’industria della Difesa militare e della sicurezza. Ma ad accendere i riflettori in queste ore, più della visita della senatrice, è la sua foto con il fucile in braccio. Un’immagine non troppo rassicurante e che ricorda lo scatto che immortalò il consigliere regionale del Veneto di Fratelli d’Italia, Joe Formaggio che lo scorso 14 febbraio imbracciava un mitra alla fiera delle armi di Verona. Ma non solo. In un successivo comunicato si definì «dalla parte della lobby delle armi», provocando contestazioni e polemiche da più fronti, soprattutto dalle opposizioni. Ma nessun passo indietro dal consigliere, che all’evento aveva portato anche il figlio commentando che è stato «meglio portarlo alla fiera delle armi che lasciarlo a casa a guardare la schifezza di Sanremo».

