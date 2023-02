La replica di Fedez sulla beneficenza per la fondazione di De Benedetti: «Ho donato mezzo milione in un anno» – Il video

Il cantante Fedez ha replicato oggi su Instagram all’articolo sul il Fatto Quotidiano in cui si parlava del suo accordo con l’azienda cremonese Walcor. Che prevede la produzione di uova di Pasqua con la sua immagine e una donazione a una fondazione che fa capo all’imprenditore Carlo De Benedetti. La risposta è contenuta in tre diverse Stories. Nella prima Fedez esordisce rivolgendosi all’autrice dell’articolo: «Cara Selvaggia Lucarelli, la tua ossessione nei miei confronti ha superato un limite. Hai scritto un articolo in cui asserisci che farei beneficenza per Carlo De Benedetti. Quando in realtà io la faccio per una Fondazione chiamata Tog che si occupa di bambini e malattie neurologiche. Non riempio le tasche di De Benedetti come hai fatto tu fino a ieri per il quotidiano in cui lavoravi ma per bambini che ne hanno bisogno».

Nel secondo video Fedez si scusa per la balbuzie: «Ci metto un po’ di tempo a formulare una frase. Ma grazie a quello che ho fatto come beneficenza ho raccolto mezzo milione di euro in un anno». Infine, nel terzo video spiega il meccanismo che porta i soldi alla fondazione Tog: «L’azienda Walcor ha dato un anticipo delle vendite alla mia fondazione, che donerà altri soldi. A breve uscirà un comunicato per spiegare come».

