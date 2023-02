Quella volta in cui Maurizio Costanzo si improvvisò rapper insieme a Fiorello – Il video

In una puntata del Maurizio Costanzo Show, i due provano a replicare il brano rap “Bambastic”

Conduttore, presentatore, giornalista e anche… rapper. Tra i siparietti più divertenti che ci lascia in eredità Maurizio Costanzo, scomparso oggi all’età di 84 anni, c’è anche un freestyle rap in compagnia di Fiorello. La gag risale a una vecchia puntata del Maurizio Costanzo Show. Nel video si vede Rosario Fiorello – con il codino e un cappello in testa – improvvisare una base rap con la bocca, mentre il padrone di casa stringe il microfono e prova a rappare. Il brano che i due provano a imitare, senza troppo successo, è Bambastic, il successo commerciale del rapper Shaggy uscito nel 1995.

