Hong Kong, uccisa la modella e influencer Abby Choi. Ritrovato il cadavere smembrato: arrestati i familiari dell’ex marito

Era sparita lo scorso 21 febbraio e, per quattro giorni, le forze dell’ordine di Hong Kong sono state sulle sue tracce, non escludendo l’ipotesi che Abby Choi fosse ancora viva. La sera di venerdì 24 febbraio, poi, la tragica scoperta nel villaggio di Lung Mei Tsuen: il corpo della modella e influencer di 28 anni, in buona parte smembrato mediante una sega elettrica, è stato ritrovato in un appartamento. Alcune parti di tessuto umano, hanno riferito gli uomini della polizia di Hong Kong, sono state rinvenute in delle pentole. Gli agenti non sono riusciti ancora a rintracciare la testa, il busto e le mani della donna. Altri resti del cadavere erano stati disposti dall’omicida e dai suoi evenutuali complici nel frigorifero della casa, recentemente affittata e non arredata. Le autorità inquirenti pensano che potrebbe l’abitazione essere stata presa proprio per disfarsi del corpo di Choi che, la scorsa settimana, era apparsa sulla copertina della prestigiosa rivista di moda L’Officiel.

Il possibile movente e gli arresti

Il sovrintendente della polizia, Alan Chung Nga-Iun ha spiegato che le parti del corpo della donna non ancora rinvenute, probabilmente, sono già state definitivamente distrutte. Tuttavia, le autorità sembrano intenzionate a disporre ulteriori ricerche nelle zone vicine al villaggio, anche servendosi dei sommozzatori, per tentare di recuperare altri frammenti del cadavere. Comunque, subito dopo il ritrovamento, le forze dell’ordine hanno arrestato tre persone. Si tratta dei genitori e del fratello dell’ex marito della vittima. Ora si trovano in prigione in attesa di essere interrogati. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il delitto possa essere collegato alla causa di separazione in corso tra la modella e l’ex marito, che sarebbe potuta costare a quest’ultimo circa 12 milioni di euro. «Crediamo che tra la vittima e la famiglia del suo ex marito ci fossero molte liti sui soldi, che riguardavano somme ingenti», ha dichiarato la polizia. «Qualcuno era insoddisfatto di come la vittima gestiva i suoi beni».

