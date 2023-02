Il dispositivo per inviare baci online: arriva dalla Cina, ecco come funziona – Il video

Un regalo perfetto per le coppie a distanza. Questo è quello che devono aver pensato gli inventori di questo dispositivo dalle labbra di silicone che permette di inviare un baci online da una parte all’altra del globo. Non si parla di video o emoji, ma della riproduzione dei movimenti di chi sta dall’altra parte della bocca artificiale che è dotata di sensori di pressione, movimento e temperatura per ricreare quanto più fedelmente possibile tutte le sensazioni trasmesse dal bacio, compresi i suoni emessi dai due partner. O almeno quasi tutte, dato che il dispositivo non ha la lingua. Il trasmettitore di baci viene venduto sul sito di online shopping cinese TaoBao e ha già suscitato le reazioni sconcertate di chi vi si è imbattuto. C’è chi lo trova tutto sommato divertente, mentre qualcuno l’ha definito «volgare» e «inquietante», riporta la Cnn. «Non lo capisco e sono decisamente scioccato», si legge in uno dei commenti più popolari su Weibo, il Twitter cinese.

Come funziona?

Per inviare un bacio a distanza, gli utenti devono scaricare un’app sul proprio telefono, per il quale la bocca artificiale dispone di un apposito alloggiamento. Una volta accoppiate le app dei due partner è possibile far partire una videochiamata e iniziare a baciarsi. «Quando ero all’università avevo una relazione a distanza con la mia ragazza – ha dichiarato Jiang Zhongli, principale ideatore del design – quindi l’unico modo che avevamo di interagire era al telefono». Un dispositivo simile, chiamato Kissinger, era stato commercializzato in Malesia nel 2016, ma al posto delle labbra disponeva di una meno realistica membrana piatta di silicone. Nonostante sia indirizzato principalmente alle coppie, il dispositivo, che costa circa 40 euro, ha una funzione che permette di accoppiare la propria app anche con quella di sconosciuti in una sorta di lobby. Se due utenti si piacciono posso baciarsi tra di loro. È anche possibile caricare i propri baci in un database dal quale gli altri utenti possono poi scaricarli.

