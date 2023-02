Napoli, sgominata la gang delle banconote false: così copriva il business illecito – Il video

I carabinieri di Napoli hanno sgominato questa mattina un’associazione a delinquere finalizzata alla vendita e messa in circolazione di banconote in euro contraffatte. Il gip del tribunale del capoluogo campano ha emesso misure cautelari nei confronti di 24 persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di fare parte dell’associazione e di concorrere alla messa in circolazione delle suddette banconote. Saranno portati in carcere nove responsabili, mentre per altri dieci sono stati disposti gli arresti domiciliari, e per altri cinque il divieto di dimora. A inchiodare la banda sarebbero state intercettazioni e ampi riscontri documentati dai carabinieri. La struttura criminale avrebbe operato nel quartiere Vasto di Napoli, ma i soldi falsi sarebbero stati venduti anche all’estero. Le transazioni avvenivano all’interno di una struttura, messa sotto sequestro, che in apparenza sembrava un negozio come tanti: apriva ogni giorno dalle 12 alle 19.30 circa, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi. Sono stati localizzati inoltre due depositi dove il gruppo criminale custodiva «ingenti quantitativi» di banconote contraffatte. L’organizzazione prevedeva anche il ricorso a una vera e propria scuderia di moto di cui la banda poteva disporre per effettuare i prelievi di banconote di volta in volta ordinate dagli acquirenti. La misura è stata eseguita dai militari della seconda sezione operativa Napoli del comando carabinieri antifalsificazione monetaria, coadiuvati, nella fase esecutiva, da quelli della prima sezione operativa Roma e della sezione cripto-valute del medesimo comando specializzato, nonché da quelli dei comandi provinciali di Napoli e di Brescia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: