Roma, anziano investito dalla metro nella stazione Lepanto: è grave

È stato ricoverato in codice rosso un anziano di 74 anni che questa mattina è stato investito da un treno della metropolitana a Roma nella stazione di Lepanto, sulla linea A. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe scivolato sulla banchina mentre passava il treno in direzione Battistini. Soccorso dai cinque squadre dei vigili del fuoco, il 74enne è stato portato all’ospedale Santo Spirito in gravi condizioni. Durante le operazioni di soccorso, è stata interrotta la linea della metropolitana tra Termini e Ottaviano.

