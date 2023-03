Bologna, ubriaco al volante perde una ruota e uno specchietto: la reazione quando se ne accorge – Il video

Ubriaco, senza uno pneumatico e senza uno specchietto. Basterebbe anche solo una di queste condizioni per convincere chiunque a non mettersi alla guida della propria auto. A quanto pare, però, non è sempre così. Mercoledì, a Galliera, in provincia di Bologna, un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. I video della polizia locale mostrano la sua auto – una Fiat Panda – sbandare per la strada e andare a sbattere contro il marciapiede. Anche dopo essersi accorto di aver perso una ruota e uno specchietto, l’uomo si rimette alla guida del veicolo, procedendo a zig zag per la carreggiata. Nel sangue dell’uomo è stato trovato un tasso alcolemico di 1,91 grammi per litro, quasi quattro volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. La sua patente è stata ritirata dalla polizia e ora sono gli stessi agenti a pubblicare il video delle «gesta» dell’uomo. «Solitamente siamo molto restii a pubblicare immagini riprese nella nostra attività di controllo del territorio. Questa volta però intendiamo derogare a questo principio», spiegano gli agenti della polizia locale dell’unione Reno Galliera. «Riteniamo che le immagini che vedete nel video allegato – proseguono i poliziotti -, proprio nella loro rilevante gravità, siano particolarmente educative, per dimostrare a tutti quanto possa essere pericoloso porsi alla guida di un veicolo dopo avere bevuto alcolici. Siamo riusciti a fermare il conducente grazie alla prontezza dei colleghi che hanno visto le immagini e delle nostre pattuglie che lo hanno raggiunto».

