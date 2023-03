Milano, turista americana muore investita da un treno merci: traffico ferroviario interrotto

Il tragico fatto, di cui non è ancora chiara la dinamica, nel primo pomeriggio alla stazione di Melzo: in tilt la linea Treviglio-Pioltello

Una turista americana di 50 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno merci in transito alla stazione ferroviaria di Melzo, in provincia di Milano. È successo oggi, 3 marzo, poco prima delle 15 nell’hinterland est del capoluogo lombardo. Non è ancora chiara la dinamica esatta di quanto accaduto: le autorità sono al lavoro per tentare di delinearla. La circolazione è stata bloccata lungo la linea Treviglio-Pioltello. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e il personale medico del 118, oltre agli agenti della Polizia ferroviaria.

