Cospito, incidenti a Torino al corteo degli anarchici: auto e vetrine distrutte, scritte sui monumenti e cartelli divelti lungo la strada

Prosegue a Torino il corteo degli anarchici organizzato in solidarietà ad Alfredo Cospito, l’esponente della Fai in regime di 41 bis e in sciopero della fame da circa quattro mesi. Il passaggio dei manifestanti, circa un centinaio e arrivati anche dall’estero, sta lasciando dietro di sé vetrine dei negozi distrutti, scritte su muri e monumenti e auto danneggiate. I dimostranti hanno tentato di accendere un fuoco con bancali in legno, lanciato petardi lungo il percorso e preso a martellate le vetrate di un istituto bancario. Da quanto si apprende da Ansa che cita fonti tra i manifestanti, sarebbero sette gli anarchici bloccati e portati in questura dalle forze dell’ordine di Torino in Corso Matteotti. Nel tardo pomeriggio le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire con gli idranti e i lacrimogeni nella zona del mercato di Porta Palazzo, per allontanare i manifestanti lontano dal centro di Torino, dopo scene da guerriglia urbana.

Anarchici a Torino, manifestanti danneggiano le vetrine di una banca a colpi di martello #alfredocospito #anarchici #localteam pic.twitter.com/GVt1yKWJrR

— Local Team (@localteamtv) March 4, 2023

Tra i manifestanti a prendere la parola, il 76enne Pasquale Valitutti, storico esponente anarchico, che ha esortato i manifestanti a «lottare» per Cospito. «Finché Alfredo respira dobbiamo lottare per lui. Ma se Alfredo muore questi vigliacchi e assassini devono pentirsi di quello che stanno facendo: dobbiamo fargliela pagare», ha detto Valitutti, aggiungendo inoltre come sono oltre «40 anni che noi anarchici martelliamo contro il 41 bis. Dobbiamo lottare perché Alfredo non muoia. Possiamo accettare una sconfitta militare, perché liberarlo è impossibile. Ma non possiamo accettare una sconfitta politica».

ANSA/TINO ROMANO | Manifestazione a Torino in solidarietà con Alfredo Cospito

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Manifestazione a Torino in solidarietà con Alfredo Cospito

Continua a leggere su Open

Leggi anche: