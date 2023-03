Incidente a Motta di Livenza, indagato per omicidio stradale il 19enne alla guida della Bmw e l’amico sull’altra auto: esclusa l’ipotesi della “gara”

È indagato per omicidio stradale il 19enne alla guida della Bmw 420 che si è schiantata contro un platano nella notte tra sabato 4 e domenica 5 marzo a Gorgo al Monticato, in provincia di Treviso. La procura ha esteso l’ipotesi di reato anche all’altro 19enne che guidava la Polo che, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe urtato la Bmw intestata al padre in un tentativo di sorpasso prima che perdesse il controllo. Il ragazzo alla guida della Polo rischia anche l’accusa di omissione di soccorso, perché all’arrivo dei soccorritori non era presente sul posto. Nell’incidente sono morte Eralda Spahillari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17 anni. Sono invece ancora ricoverati in gravi condizioni il 19enne indagato e un 18enne che era in auto con il gruppo di ragazzi.

L’indagine

L’ipotesi sulla dinamica dell’incidente è che non si sia trattato di una “gara” a 140 km/h, come emerso nelle prime ipotesi apparse sulla stampa oggi. Gli inquirenti sarebbero sempre più convinti che si sia trattato di una tragica «bravata» dietro il contatto tra le due auto. I carabinieri hanno accertato che l’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri da un locale. Da lì era uscita una delle ragazze che è poi salita a bordo della Bmw. Sul guidatore della Polo sono stati effettuati i test tossicologici e alcolimetri solo diverse ore dopo l’incidente, quando è stato rintracciato a casa sua, in un comune ad alcuni chilometri dal luogo della tragedia.

