Naufragio a Cutro, recuperato il corpo di una bimba di 3 anni: salgono a 71 le vittime, 17 minori

A segnalare il corpo della piccola sono state alcune persone che l’hanno avvistata in mare. Continuano le ricerche per recuperare altre eventuali vittime del naufragio

È ancora il corpo di una bambina di tre anni quello recuperato oggi 7 marzo nelle acque di Steccato di Cutro, dopo il naufragio in cui sono morti 71 migranti. Il cadavere della piccola è stato avvisato in mare da alcune persone che lo hanno segnalato alla Guardia costiera. Il corpo è stato recuperato per essere portato in obitorio, mentre continuano le ricerche di possibili altre vittime da parte di Guardia Costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale con mezzi navali, aerei, sommozzatori, droni e personale a riva. Salgono a 17 le vittime minorenni del naufragio, dopo che tre giorni fa erano stati recuperati i corpi di un bambino di tre anni e un ragazzino di circa 12 anni.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: