Strage di migranti a Cutro, trovato un altro bambino morto. Le ricerche continuano «a oltranza»

Il corpo senza vita di un altro bambino aggrava il bilancio del naufragio a Steccato di Cutro di domenica scorsa. Il piccolo è stato ritrovato dai vigili del fuoco in mare, e non a riva come appreso in un primo momento, avvistato da un gruppo di volontari. In totale finora le vittime del naufragio salgono a 69, di cui 15 minorenni. Del bambino non sono ancora note l’età e l’identità, in attesa del riconoscimento che si dovrebbe svolgere nelle prossime ore presso il Palasport di Crotone, dove è stata allestita la camera ardente. Ad oggi sono 56 le vittime riconosciute dai parenti, che stanno richiedendo il rimpatrio delle salme per seppellirle nei loro Paesi di origine, tra cui Pakistan, Tunisia, Siria e Palestina. Le ricerche coordinate dalla Direzione marittima di Reggio Calabria proseguono «a oltranza per tutto il fine settimane – spiega la prefettura di Crotone – con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori e con il personale di presidio a terra della Guardia costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione civile regionale».

