Alessandra Mussolini regala un assorbente a Paolo Gentiloni: «Tieni, buona festa della donna» – Il video

La provocazione dell’eurodeputata di Forza Italia: «Basta tabù, l’Ue intervenga subito per ridurre la tassazione su questi prodotti»

«Buona festa della donna». Questa la frase pronunciata dall’eurodeputata di Forza Italia Alessandra Mussolini, che ha recapitato un assorbente con la scritta «Iva 0%» a Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia. La provocazione della parlamentare forzista è arrivata con una sorta di “incursione” durante la conferenza stampa a Bruxelles sugli orientamenti di bilancio della Commissione europea per il 2024, a cui partecipavano il vicepresidente Valdis Dombrovskis e lo stesso Gentiloni. «Le donne consumano nell’arco della loro età fertile fino a 14 mila assorbenti, tra Tampax e assorbenti con le ali e senza ali. Basta tabù: l’Ue intervenga e riduca la tassazione su questi prodotti necessari per la vita e la salute delle donne», ha rivendicato Mussolini. «Come delegazione di Forza Italia chiediamo la tassazione sugli assorbenti allo 0%, un congedo mestruale pagato e l’armonizzazione in tutti gli stati membri delle norme riguardanti i diritti alla salute e la parità di genere», ha aggiunto più tardi l’eurodeputata, affiancata dalla collega di Forza Italia, Lucia Vuolo, davanti a un tavolino su cui erano esposti diversi assorbenti e prodotti di igiene femminile.

