Strage in una chiesa di Testimoni di Geova ad Amburgo: almeno 7 morti in una sparatoria. L’ipotesi del killer in fuga

Sono almeno sette le vittime di una sparatoria in una chiesa di Testimoni di Geova di Amburgo, secondo la Bild. Nell’attacco sono almeno 17 le persone ferite di cui otto in modo grave, dopo che uno o più aggressori ha aperto il fuoco per poi fuggire. L’attacco è avvenuto ale 21 di oggi 9 marzo nel quartiere Alsterdorf di Amburgo mentre nell’edificio si stava svolgendo una cerimonia. La polizia ha lanciato l’allarme ai residenti della zona, con l’invito di restare in casa considerando ancora alto il pericolo per i killer armati in fuga. Un portavoce della polizia, citato dalla Bild, ha spiegato che «alle 21.15 abbiamo ricevuto telefonate secondo cui erano stati sparati dei colpi». I primi agenti in zona si sono precipitati verso la chiesa, dove hanno sentito un altro colpo di pistola proprio mentre stavano entrando nell’edificio. La polizia resta cauta sulle informazioni diffuse dai media tedeschi a proposito degli attentatori: «Non ci sono indizi che vi siano persone in fuga», viene spiegato in una nota.

