Un ex membro della comunità dietro la strage dei testimoni di Geova ad Amburgo

Dietro la strage nella chiesa dei testimoni di Geova ci sarebbe un ex membro della stessa comunità. Lo scrive lo Spiegel parlando dell’attentato di ieri sera ad Amburgo. Stando al bilancio fornito dalla Bild, sono state uccise sette persone e 8 sono rimaste ferite durante una celebrazione religiosa del gruppo. Secondo le informazioni riportate dallo Spiegel la persona sospettata avrebbe fra i 30 e i 40 anni, e stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti potrebbe essere morta sul posto. L’esecutore della strage non sarebbe noto come estremista alle forze dell’ordine. L’arma utilizzata sarebbe una pistola. Non è ancora chiaro se fosse detenuta legalmente o meno.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: