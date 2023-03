I tifosi tedeschi contro il ministro Piantedosi per le trasferte vietate: «Uomo di m…»

I tifosi del Bayern Monaco hanno voluto solidarizzare con quelli dell’Eintracht Francoforte, a cui è stata vietata la trasferta a Napoli in Champions League. Nel corso della sfida contro il Paris Saint-Germain di questa sera i bavaresi hanno esposto un lungo striscione contro il ministro degli Interni italiano Matteo Piantedosi con scritto un insulto in italiano. “No to bans of fans! Piantedosi uomo di merda”, si legge sullo striscione. Piantedosi ha vietato la trasferta del 15 marzo a Napoli ai tifosi tedeschi, dopo aver fermato le trasferte dei tifosi di Napoli e Roma nelle settimane precedenti.

