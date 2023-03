Pinerolo, 23enne uccide la madre a colpi di martello

Orrore a Pinerolo, in provincia di Torino, dove un ventitreenne di origini pakistane ha ucciso a colpi di martello sua madre, 45 anni. Il delitto sarebbe avvenuto nelle prime ore della mattina di oggi, 9 marzo, in un appartamento del centro. A dare l’allarme il marito della vittima. Ignote ancora le cause dell’aggressione: la donna, secondo quanto riporta Torino Today, è morta a causa di gravi ferite alla testa e a nulla sono serviti i soccorsi. La signora non è riuscita a sopravvivere all’aggressione. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Pinerolo e l’ambulanza della Croce verde. Il pm Giorgio Nicola della Procura di Torino coordina le indagini.

