Nel nuovo libro di Donald Trump le lettere private con Kim Jong-un e Oprah Winfrey

Donald Trump pubblicherà in un libro la corrispondenza personale e finora segreta avuta con il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un. Ma non solo: “Letter to Trump”, questo il titolo della pubblicazione, conterrà – secondo Axios – 150 lettere private, scritte in più di 40 anni e inviate al tycoon da personaggi dal calibro di Hillary Clinton, Richard Nixon e pure Oprah Winfrey. Le “lettere d’amore” tra l’ex presidente Usa e il leader nordcoreano sono da tempo al centro delle polemiche poiché facenti parte dei documenti perquisiti nella villa dello stesso Trump a Mar-a-Lago in Florida e che dovevano essere consegnate agli archivi nazionali ai sensi del Presidential Records Act. Il nuovo libro dell’ex presidente Usa – scrive il sito americano – verrà pubblicato il 25 aprile da Winning Team con un costo di 99 dollari (399 per la copia firmata), la stessa casa editrice che l’anno scorso ha pubblicato Our Journey Together, un libro illustrato sul periodo presidenziale di Trump.

