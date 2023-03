California, la storia dell’81enne bloccato in auto per una settimana nella neve: com’è sopravvissuto

Coperta, biscotti, un po’ di pazienza e molta fortuna. Così un uomo di 81 anni è sopravvissuto per una settimana bloccato in auto nella neve in California. Lo stato americano da alcune settimane è attraversato da una tempesta di gelo e neve che ha lasciato centinaia di migliaia di persone senza luce e ha creato numerosi disagi. Jerry Jouret, questo il nome dell’uomo la cui storia è stata raccontata dalla Cnn, ha probabilmente sottovalutato le conseguenze della tormenta, decidendo di mettersi comunque alla guida. L’81enne si trovava nella sua casa di montagna a Big Pine, in California, a circa tre ore dalla sua abitazione a Garderville in Nevada. Dopo aver sbagliato strada, è rimasto bloccato con il suo Suv, senza riuscire a tornare indietro. Le temperature sono poi rapidamente scese sotto lo zero, ma l’uomo non aveva altro in macchina se non una trapunta leggera e un asciugamano. Jouret ha quindi iniziato la sua battaglia per la sopravvivenza, razionando le scorte di snack e croissant e coprendosi con tutto ciò che poteva, accendendo la macchina il meno possibile solo per riscaldarla un po’, tentando di risparmiare la batteria. Il terzo giorno però si è spenta del tutto, proprio mentre stava tirando su il finestrino che aveva aperto per «mangiare» un po’ di neve. I soccorsi si sono poi attivati quando il nipote ha denunciato la sua scomparsa, ma per alcuni giorni ancora non è stato possibile organizzare il maltempo ha rallentato le ricerche. Che si sono poi concluse positivamente quando un elicottero dei soccorritori ha individuato la sua vettura, immersa nella neve: l’uomo è stato ricoverato senza alcun segno di ipotermia.