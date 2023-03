Germania, ostaggi in una farmacia di Karlsruhe: la polizia è in contatto con gli assalitori

Nella cittadina di Karlsruhe diverse persone sono state prese in ostaggio in una farmacia. L’attacco è avvenuto non lontano dal centro, nella zona fieristica della città, come riporta Bild. Sul posto sono intervenuti decine di agenti per un’operazione su larga scala, ma le autorità non hanno ancora voluto rivelare il numero di persone che si torva all’interno della farmacia. La zona è stata isolata e transennata, e la polizia sarebbe entrata in contatto con gli assalitori. La polizia ha anche diffuso una nota in cui invita la popolazione a evitare Ettlinger Strasse.

