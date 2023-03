Ilary Blasi mostra il volto del suo nuovo compagno Bastian Muller alla vigilia dell’udienza di separazione: «Tra le tue braccia morirei» – Il video

A pochi giorni dall’udienza per la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi pubblica su Instagram alcune storie in cui mostra il volto del suo nuovo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. La coppia si è concessa un weekend in montagna e per la prima volta la conduttrice tv ha condiviso sui social le immagini del partner. Martedì prossimo invece sarà in tribunale, perché scadono i termini per trovare un accordo per la separazione consensuale dall’ex capitano giallorosso. Nelle storie – una lunga carrellata di video – condivise da Blasi in cui fa gli auguri di compleanno all’attuale compagno, in sottofondo c’è (I Just) Died in Your Arms, una canzone della band inglese Cutting Crew del 1986.

